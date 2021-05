Mini PC Ryzen 5 PRO: sconto imperdibile su MinisForum UM250

Piccolo, silenzioso, ma non per questo meno potente di un computer desktop tradizionale: oggi MinisForum UM250 è proposto in offerta lampo su Amazon con uno sconto del 15% sul prezzo di listino. Il Mini PC ha tutto ciò che serve per gestire le operazioni della produttività, la navigazione e l’intrattenimento multimediale.

MinisForum UM250 (16/256 GB): l’offerta lampo di oggi

Queste le principali specifiche tecniche incluse: processore quad core AMD Ryzen 5 PRO 2500U, la scheda video Graphics Radeon Vega 8, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB (di tipo M.2 2280), WiFi 6 con modulo Intel AX200, Bluetooth 5.1, uscite video HDMI 2.0, Display Port e USB-C con supporto alla risoluzione 4K, jack audio da 3,5 mm, tre porte USB 3.1 e due slot Ethernet. Bisogno di ulteriori dettagli? Far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Il tutto è racchiuso in un case da 128x127x46 millimetri di MinisForum UM250, con il Mini PC proposto oggi in offerta lampo su Amazon al prezzo di soli 424,99 euro invece di 499,99 euro.