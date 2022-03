Mini PC silenzioso e aggiornabile a Windows 11 per meno di 150 euro

Torna in offerta uno dei Mini PC più interessanti presenti su Amazon grazie ad un prezzo estremamente contenuto, ma che non rinuncia a nulla. Si tratta del Minis Forum N40, un Mini PC votato alle attività quotidiane, aggiornabile a Windows 11, disponibile su Amazon a soli 149 euro.

Mini PC Minis Forum N40: caratteristiche tecniche

La proposta di Minis Forum presenta uno chassis estremamente sottile e compatto, grazie ad un sistema di raffreddamento passivo. Questo si avvale di un generoso heatsink capace di garantire temperature contenute anche a pieno carico con una silenziosità assoluta. Potrai lavorare, navigare o godere dei contenuti multimediali senza alcuna distrazione dovuta al disturbo ambientale. All’interno, ospita un processore Intel Celeron N4020 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz. Ad affiancarlo ci pensano 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per la memorizzazione dei dati. Naturalmente, non manca la possibilità di espandere la memoria attraverso una microSD da 128GB o con un SSD M.2 2242 fino a 1TB.

Si tratta chiaramente di una configurazione senza enormi pretese, ma dalle buone prestazioni per la navigazione, l’elaborazione dei documenti con Office o la fruizione dei contenuti multimediali. Un’ottima alternativa ai tradizionali TV Box come media center portatile. Dal punto di vista della connettività, infatti, non rinuncia assolutamente a nulla. Non mancano le connessioni wireless che prevedono sia la presenza del Wi-Fi dual-band che il Bluetooth 4.2 ideale per connettere le periferiche senza fili. Tuttavia, mantiene la porta RJ45 Gigabit LAN che consente di ottenere una rete più stabile e veloce attraverso la connessione via cavo. Le uscite video sono due, una VGA e l’altra HDMI, che consentono di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Completano la dotazione le immancabili porte USB, in questo caso tre e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Minis Forum N40 è disponibile su Amazon a soli 149,59 euro per un risparmio di oltre 25 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.