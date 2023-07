Mini PC Stick a 99 euro con lo sconto Amazon: e se ne prendi 2 paghi ancora meno

Hai mai desiderato avere un PC potente e versatile che possa accompagnarti ovunque tu vada? Ora hai l’opportunità di ottenere il Mini PC Stick NiPoGi a un prezzo speciale grazie all’offerta su Amazon: solo 99 euro invece di 139,89.

E se ne prendi due, pagherai ancora meno con uno sconto aggiuntivo del 5% sul prezzo finale. Non perdere questa occasione unica.

Mini PC Stick a 99 euro: il computer da portare in tasca

Con il sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato e il potente processore Celeron N4000, il Mini PC Stick NiPoGi è pronto per essere utilizzato in qualsiasi momento. Goditi prestazioni fluide e reattive grazie ai 4 GB di RAM e 64 GB di ROM, perfetti per navigare su internet, guardare film e lavorare in ufficio.

La qualità visiva è eccezionale con il supporto per la risoluzione UHD 4K grazie alla scheda grafica UHD Graphics 600 e all’uscita HDMI 2.0. Collega il Mini PC Stick a un monitor o una TV e goditi immagini nitide e dettagliate. Con le due porte USB 3.0, puoi facilmente collegare dispositivi esterni come tastiere e mouse per migliorare la tua produttività.

La connettività è avanzata grazie al Wi-Fi dual band 2.4G / 5.0G e Bluetooth 4.2, garantendo una connessione stabile e veloce per la navigazione web e il collegamento con altri dispositivi. Nonostante le sue prestazioni avanzate, questo Mini PC Stick è incredibilmente compatto, pesa solo 150 g e misura 4,3 * 1,5 * 0,7 pollici. Puoi facilmente inserirlo in tasca o nella tua borsa per portarlo ovunque tu vada.

La versatilità è un punto di forza del Mini PC Stick NiPoGi. Supporta funzionalità avanzate come Wake on LAN, PXE, accensione automatica e riattivazione RTC, rendendolo perfetto per applicazioni di segnaletica digitale, cartelloni pubblicitari e Internet of Things (IoT). La sua portabilità lo rende ideale per viaggi e viaggi di lavoro.

Non perdere questa occasione unica di acquistare il Mini PC Stick NiPoGi a soli 99 euro invece di 139,89 e di ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% acquistandone due. Sfrutta al massimo la potenza e la compattezza di questo straordinario Mini PC Stick e rendi la tua esperienza informatica ancora più conveniente e portatile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.