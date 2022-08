Mini PC Stick: una CHICCA a soli 125 euro con questo sconto

Vuoi sorprendere i tuoi amici e colleghi con un mini PC veramente…mini? Dai un’occhiata allora a questa offerta di Amazon: a soli 125 euro, applicando il coupon da 10 euro che trovi proprio sotto al prezzo di acquisto già scontato, ti porti a casa uno stick piccolissimo che dentro nasconde un PC per le esigenze più immediate.

Se sei un abbonato Prime lo ricevi a casa tua già domani grazie alla spedizione gratuita ed immediata. Con questo acquisto rivoluzioni decisamente il concetto di PC portatile.

Il Mini PC che sembra una Fire TV stick: il sorprendente PC portatile

Siamo sicuri che vorrai anche conoscere le caratteristiche tecniche di questo mini PC. Non è ovviamente un prodotto da gaming o di alta fascia, ma si difende bene per la produttività base con i suoi 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con Windows 10 Pro già preinstallato.

Il processore è un Intel Atom X5-Z8350 a 4-core e con GPU Intel HD Graphics con frequenza di clock massima a 1.92GHz. Adatto per compiti leggeri, ultra compatto, lo porti sempre con te e quando colleghi alla presa HDMI di un monitor o di una TV praticamente non te ne accorgi nemmeno. Grazie alle sue prese d’aria, ha un particolare design senza ventola, che permette di mantenere un basso livello di rumore in ogni situazione.

Questo mini PC lo porti letteralmente in tasca, ma è completo di tutto: connettività Bluetooth 4.2, Dual WiFi AC 2.4G/5, una porta USB 3.0, una porta USB 2.0, connettore HDMI e possibilità di espandere lo spazio interno tramite schede microSD.

Tutto questo, in una confezione che include anche un cavo HDMI e un adattatore di alimentazione, lo paghi soltanto 125 euro. Ricordati di spuntare il coupon sconto di 10 euro che trovi sotto al prezzo di acquisto in modo da ricevere la promozione completa.

