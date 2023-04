Mini PC Stick con Windows 10: solo 99€ su Amazon con questa offerta

Il Mini PC di cui ti stiamo per parlare è davvero particolare. Sai perché? È così piccolo da poterlo portare addirittura nella tasca dei pantaloni: e non gli manca niente, perché si tratta di un computer Windows 10 a tutti gli effetti.

Ora, il Mini PC Stick di SNUNMU è disponibile su Amazon a soli 99 euro invece di 139, con uno sconto del 29%. Con la spedizione Prime lo riceverai a casa nel giro di 48 ore al massimo.

Mini PC Stick: piccolissimo, ma completo

Il Mini PC Stick di SNUNMU è un vero e proprio computer in formato tascabile: è più piccolo del tuo smartphone e pesa soltanto 65 grammi. Puoi portarlo ovunque per tutto quello che ti serve, basta collegarlo a una TV o a un monitor tramite la porta HDMI e avrai un PC funzionante in pochi secondi. Facile da configurare e usare.

Nonostante le sue dimensioni minimali, il Mini PC Stick di SNUNMU non rinuncia alle prestazioni: ha 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna per eseguire Windows 10 Pro senza problemi. Inoltre, supporta l’espansione dello spazio tramite una scheda MicroSD fino ad un massimo di 128GB. Puoi usarlo come PC per la navigazione sul web, l’intrattenimento di base e la produttività da ufficio senza problemi.

E il PC sarà in grado di sorprenderti con una connettività eccellente: con il modulo Dual WiFi 2.4G/5G che ti offre una connessione di rete stabile e veloce e il supporto al Bluetooth 4.2 per collegare molti dispositivi come tastiere e mouse senza filo. Vanta anche 2 porte USB, una USB 2.0 e una USB 3.0.

Infine, si contraddistingue per un design senza ventola che lo rende silenzioso e a basso consumo energetico. Il prezzo in offerta è davvero clamoroso: solo 99 euro per un PC piccolissimo, sì, ma che non ti fa mancare niente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.