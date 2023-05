Mini PC Stick a prezzo stracciato: due a meno di 100€

E se ti dicessimo che il tuo prossimo computer lo potrai mettere in tasca e portare ovunque? Con un Mini PC Stick è possibile e qui è dove ti segnaliamo due modelli in vendita su Amazon con prezzi inferiori a 100 euro. Si tratta di dispositivi che possono tornare utili per la produttività, anche in movimento, in grado di trasformare qualsiasi monitor o televisore in una postazione di lavoro.

NiPoGi e SNUNMU, i due Mini PC Stick su Amazon

Il primo della coppia è NiPoGi T6 a 99,91 euro, oggi in sconto del 38% rispetto al prezzo di listino. Integra un processore Intel (Atom x5-Z8350) affiancato da 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, Wi-Fi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività.

Il secondo, invece, è SNUNMU T6 a 89,91 euro. Una spesa addirittura inferiore in confronto a quella precedente, suggerita a chi è disposto a sacrificare una parte delle risorse hardware integrate. La CPU è la stessa, ma ci sono 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Segnaliamo infine che il sistema operativo è lo stesso ovvero Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

Qualunque sia la scelta effettuate, si può contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno gestita dalla logistica di Amazon: se si effettua subito l’ordine, entro domani il Mini PC acquistato arriverà direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.