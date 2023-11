Mini PC T9 Plus: MEGA risparmio di 50 euro su Amazon

Se stai cercando un mini PC di altissima qualità che offra prestazioni straordinarie, il mini PC T9 Plus è la scelta ideale. Attualmente disponibile su Amazon con un esclusivo coupon sconto di 50 euro, questa è un’opportunità da non perdere per chi desidera un concentrato di potenza in dimensioni ridotte. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 179,00 euro.

Mini PC T9 Plus: questa promozione non durerà per sempre

Il cuore pulsante di questo mini PC è l’ultimo processore Intel Alder Lake-N di 12a generazione. Con 4 core e 4 thread, può raggiungere frequenze fino a 3,4 GHz con una cache L3 di 6 MB, il tutto in un efficiente consumo energetico di 15 W. Rispetto ai suoi predecessori, le prestazioni sono migliorate del 30%, offrendo un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva.

La combinazione di 16 GB di RAM LPDDR5 e uno storage SSD M.2 da 512 GB assicura che il mini PC T9 Plus sia pronto per affrontare qualsiasi compito. Sia che tu stia giocando a giochi casuali, partecipando a aule online o gestendo complessi programmi, questo mini computer offre prestazioni affidabili e tempi di avvio rapidi.

La grafica UHD e la connettività multipla rendono questo mini desktop estremamente versatile. Con supporto per la riproduzione video 4K e triple porte HDMI 2.0, puoi collegare fino a tre monitor contemporaneamente, aumentando l’efficienza lavorativa. Le numerose porte USB 3.1, Gigabit Ethernet e connettività WiFi 6 garantiscono una connessione veloce e stabile.

Il design leggero e portatile del mini PC T9 Plus, con un volume di soli 3,5 x 3,5 x 1,71 pollici e un peso di circa 0,2 kg, lo rende perfetto per chi è in movimento. Con la possibilità di collegare tastiere, mouse, monitor e altri dispositivi contemporaneamente, questo mini PC è una soluzione completa e compatta per tutte le tue esigenze informatiche.

Approfitta ora dell’offerta su Amazon e acquista il mini PC T9 Plus con il coupon sconto di 50 euro. Non perdere l’opportunità di possedere un concentrato di potenza in un pacchetto così compatto e conveniente. Affrettati e acquistalo al prezzo speciale di soli 179,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.