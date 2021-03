Mini PC Tanix da 4/64GB a soli 94€ su Amazon!

Tanix è un Mini PC davvero economico, ma in grado di soddisfare le più basilari esigenze di studio e lavoro. Si tratta di un piccolo dispositivo senza grosse pretese in termini di prestazioni, ma capace di gestire agevolmente il pacchetto Office di Microsoft, oltre alla visione di contenuti multimediali o la navigazione internet. Oggi potrete trovarlo su Amazon ad un prezzo davvero incredibile: da 109,99 euro si aggiungono 15 euro di coupon e il prezzo finale scende a ben 94,99 euro!

Mini PC Tanix con CPU Intel a soli 94,99 euro!

Il Mini PC di Tanix è equipaggiato con un Intel Atom x5-Z8350, un processore da ben 4 core in grado di raggiungere gli 1,92GHz. A questo si aggiungono una scheda grafica Intel HD Graphics 500, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione eMMC, sufficienti per l’installazione dei software dedicati alla produttività. È altrettanto possibile espandere la memoria grazie ad una semplice microSD fino a 128 GB. Il sistema operativo installato invece è Windows 10 Professional, ma è presente anche il supporto a Linux.

Sul fronte della connessione invece non manca davvero nulla. È presenta un’uscita HDMI, 2 porte USB 2.0, una porta USB 3.0, una porta RJ45 ed un jack combinato per cuffie e microfono oltre al Wi-Fi dual band e al Bluetooth. In confezione inoltre vengono forniti i supporti per fissare il mini PC direttamente agli attacchi VESA del monitor. In questo modo otterrete una configurazione pari ad un PC all-in-one. Il mini PC di Tanix viene proposto oggi da Amazon a soli 94,99 euro e a questo prezzo non potete farvelo scappare!