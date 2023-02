Mini PC con tre modalità: sconto -190€ su AMR5

È sufficiente uno sguardo per capire che ACEMAGICIAN AMR5 non è il solito Mini PC. Destinato al gaming, è protagonista oggi di un’ottima offerta Amazon che ne fa crollare il prezzo grazie a uno sconto complessivo di 190 euro di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato. Tra le sue caratteristiche segnaliamo le tre modalità di funzionamento, selezionabili attraverso l’apposito switch: Eco Mode, Auto Mode e Performance Mode.

ACEMAGICIAN AMR5: doppio sconto sul Mini PC

Con sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, è in grado di sprigionare un’enorme potenza di calcolo. All’interno del suo case compatto e dal design molto particolare trovano infatti posto le seguenti specifiche tecniche: processore AMD Ryzen 5 5600U, GPU AMD Radeon RX Vega 7, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, quattro porte USB 3.0, una Type-C (con output video) in aggiunta alle uscite HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a tre monitor con risoluzione massima 4K, slot Ethernet e jack audio. Altre informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, ACEMAGICIAN AMR5 può essere tuo al prezzo finale di soli 399,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo acquisti subito entro domani sarà sulla tua scrivania.

Degno di nota il design del Mini PC, con un sistema di illuminazione RGB personalizzabile, per un tocco di stile che non guarda di certo. Approfitta dell’offerta Amazon prima del sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.