Mini PC Ubuntu 4/64GB ideale come media server

Per tutti gli appassionati del sistema operativo del pinguino, oggi abbiamo un interessante mini PC da suggerirvi. Si tratta del Minix Neo Z83-4U, un computer dalle dimensioni estremamente ridotte equipaggiato con processore Intel e OS Ubuntu.

Mini PC Minix Neo Z83-4U: caratteristiche tecniche

Partiamo proprio dal lato tecnico, ed in particolare dal processore, un Intel Atom X5-Z8350 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 1,92GHz. Questo è affiancato da 4GB di memoria RAM e 64GB di spazio per la memorizzazione eMMC. L’archiviazione di massa può essere espansa attraverso un pratico slot per schede microSD fino ad ulteriori 128GB. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma sufficiente per le attività quotidiane. Inoltre l’utilizzo di Linux apre le porte a molteplici campi di applicazione, e può rivelarsi una buona alternativa anche per l’utilizzo professionale. Il PC, infatti, è pensato per un uso industriale in particolare come Thin Client. Una soluzione efficace, ma economica, da abbinare ad un network server-based o da utilizzare come piccolo media media server. Essendo poi un dispositivo fanless, risulta estremamente silenzioso anche a pieno carico.

Dal punto di vista della connettività, il computer non rinuncia assolutamente a nulla. Quattro le porte USB, di cui una USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due invece le uscite video, una HDMI e l’altra mini DisplayPort, che permettono di collegare 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN per usufruire delle massima prestazioni di rete che solo il cavo è in grado di offrire. Chiudono la dotazione le connessioni wireless con il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2. Da sottolineare a tal proposito la presenza di un’antenna esterna rimovibile che permette di ottimizzare il segnale wireless.

Il PC è attualmente disponibile su Amazon a soli 205,74 euro, un prezzo decisamente interessante se rapportato alla dotazione hardware.