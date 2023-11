Mini PC ultra compatto: sconto esclusivo di 30 euro su Amazon

Se stai cercando un PC che unisca dimensioni ultra-compatte a prestazioni di alto livello, il Mini PC ACEMAGICIAN T8Pro è la risposta ai tuoi desideri. Con un design così piccolo che sembra impossibile, questo mini PC offre una potenza straordinaria che sorprenderà anche gli utenti più esigenti. Attualmente in offerta su Amazon, puoi risparmiare 30 euro con un coupon esclusivo. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 139,00 euro.

Mini PC ultra compatto: le scorte a disposizione sono limitate

Il mini PC ACEMAGICIAN T8Pro vanta una serie di caratteristiche avanzate che lo rendono unico nel suo genere. Dotato di dual gigabit ethernet ports e supporto per la connessione wireless 2.4/5G dual-band Wifi e BT4.2, questo mini PC assicura una connessione di rete stabile e resistente alle interferenze. La sua versatilità si estende anche alla visualizzazione, con la possibilità di collegare fino a tre schermi contemporaneamente, garantendo efficienza e produttività ottimali.

La potenza di elaborazione è garantita dal processore Intel di 11a generazione Jasper Lake N5095, che offre velocità straordinarie per attività come lo streaming video, la navigazione web e l’intrattenimento casalingo. Con 8GB di RAM DDR4 e un veloce SSD M.2 da 256GB, questo mini PC offre prestazioni reattive e una capacità di archiviazione sufficiente per soddisfare le tue esigenze.

La gestione termica efficiente e le numerose porte e connessioni (USB3.0, HDMI, LAN, Audio, DC) lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni, dall’utilizzo in ufficio all’integrazione con server, monitor, proiettori e altro ancora.

Incredibilmente leggero e compatto, il mini PC ACEMAGICIAN T8Pro misura appena 8.94 x 8.94 x 4.35 cm e pesa solo 203.7 grammi. Con la possibilità di montarlo dietro il monitor grazie al supporto VESA incluso, questo mini PC è perfetto per chi desidera massimizzare lo spazio sulla scrivania o per chi è sempre in movimento durante i viaggi di lavoro.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di possedere un mini PC di alta qualità a un prezzo scontato di soli 139,00 euro. Acquistalo subito su Amazon utilizzando il coupon esclusivo, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

