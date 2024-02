Mini PC W11 con CPU Intel, 16/512GB a PREZZO STRACCIATO

In sconto oggi al suo prezzo minimo storico, NiPoGi AK1 PLUS è un Mini PC con caratteristiche adatte alla produttività, ma non solo. Lo puoi acquistare con un forte risparmio grazie all’offerta su Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio. Vediamo cosa lo rende un affare da cogliere al volo.

Amazon, affare Mini PC: lo sconto su NiPoGi AK1 PLUS

Lato software, il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel N95 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake e GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless. A racchiudere il tutto è un case dalle dimensioni davvero compatto (‎13x13x5,2 centimetri) e con un peso ridotto al minimo (390 grammi), silenzioso e ottimizzato per la dissipazione del calore. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione completa, il Mini PC è dotato di due porte USB 3.0 e altrettante USB 3.0, doppia uscita video HDMI per il collegamento a più monitor con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet e jack audio. Il design è quello elegante e minimalista visibile in queste immagini, caratterizzato dalla presenza di una striscia LED che ne mette in evidenza il profilo.

Al prezzo finale di soli 199 euro, in forte sconto rispetto al listino, NiPoGi AK1 PLUS è un affare da cogliere al volo per mettere sulla scrivania un computer completo e versatile, ma con un ingombro davvero ridotto. La confezione include un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, l’alimentatore e il manuale utente.

Come scritto in apertura, il Mini PC beneficia della disponibilità immediata e della spedizione gratuita. La consegna a domicilio in un solo giorno, senza spese per il trasporto, è garantita per chi effettua subito l’ordine.

