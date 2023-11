Mini PC Windows 11 con CPU Intel, 16/512GB a 199€ (COUPON)

ACEMAGIC AK1 Plus è il Mini PC protagonista in queste ore di un’offerta su Amazon che permette di acquistarlo al prezzo stracciato di soli 199 euro. Con caratteristiche adatte anche alla produttività, non lascia alcun dettaglio al caso nemmeno sul fronte del design, come dimostra il sistema di illuminazione RGB che attraversa il case. Per approfittare dell’occasione è sufficiente attivare il coupon sconto dedicato.

ACEMAGIC AK1 Plus: attiva il coupon sul Mini PC

Lato software troviamo la piattaforma Windows 11 Pro preinstallato con licenza ufficiale Microsoft. Sul fronte hardware, invece, ecco le specifiche tecniche integrate: processore Intel N95 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake e GPU ‎Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB per lo storage (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, slot Erhernet, due uscite video HDMI per il collegamento in contemporanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.0 Type-A, altrettante USB 2.0 Type-A e jack audio. Per saperne di più, consultare la scheda del prodotto.

Le dimensioni sono davvero compatte, contenute in soli 12,8×12,8×5,3 centimetri. Al prezzo scontato di 199 euro, grazie alla promozione in corso sull’e-commerce, ACEMAGIC AK1 Plus è il Mini PC giusto da mettere sulla scrivania. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: agli interessati si consiglia di approfittarne subito attivando il coupon dal valore di 90 euro.

Chi lo ordina subito può inoltre contare sulla spedizione gratuita e consegna la consegna a domicilio già entro domani. Segnaliamo infine che nella confezione si trovano anche l’alimentatore, il manuale utente e il supporto VESA per il montaggio dietro al monitor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.