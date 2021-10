Windows 11 su Mini PC: tre modelli (due in sconto)

Tutte le nuove funzionalità di Windows 11 sono disponibili anche per i Mini PC, basta scegliere un modello in grado di soddisfare i requisiti minimi imposti da Microsoft per l'installazione e l'esecuzione del nuovo sistema operativo. Qui ne proponiamo tre, distinti per caratteristiche e fascia di prezzo, con un'attenzione particolare alle offerte su Amazon.

Windows 11 su un Mini PC, si può: guarda questi

Il primo è un entry level con processore Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth e un'ampia gamma di porte per la connettività. Lo si può acquistare al prezzo di soli 219,00 euro approfittando del coupon sconto da 30 euro disponibile oggi. Tutte le altre info nella scheda del prodotto.

Nella fascia media trova posto il modello con CPU Intel Core i5-8265U, GPU Intel UHD Graphics 620, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB, numerose porte per l'output video, audio e per il trasferimento dati. A racchiuderlo un case studiato per favorire la dissipazione del calore. Con il coupon sconto del 10% è acquistabile al prezzo di 594,90 euro. Se hai bisogno di conoscere tutti gli altri dettagli, li trovi nella scheda del prodotto.

Si sale ancora di categoria con quello di fascia alta che integra un processore Intel Core i7-9700, GPU Intel UHD Graphics 630, 156 GB di RAM e un'unità SSD NVMe M.2 da 500 GB, il tutto al prezzo di 798,00 euro. Anche in questo caso, altre specifiche e immagini nella scheda del prodotto.

La gamma di Mini PC disponibili non si limita certo a questi tre modelli: è sufficiente una ricerca su Amazon per trovarne altre centinaia, con supporto a sistemi operativi Windows e non solo, molti dei quali in offerta.