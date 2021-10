NordVPN in offerta limitata: solo 2,80 euro/mese

Prestazioni elevate e sicurezza garantita sono alcune delle caratteristiche di NordVPN. Grazie all'offerta attuale, valida fino alle 22:45 (salvo proroghe), gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento per due anni a 2,80 euro/mese (IVA esclusa). Rispetto alle VPN concorrenti ci sono diverse funzionalità esclusive.

NordVPN: due anni con il 72% di sconto

NordVPN possiede una rete composta da oltre 5.200 server posizionati in 60 paesi. È quindi molto semplice trovare server ottimizzati per esigenze specifiche, come l'accesso ai siti Tor, il download P2P o lo streaming. NordVPN offre inoltre server offuscati (non viene rilevato l'uso della VPN) e server Double VPN (il traffico passa attraverso due server).

La privacy viene garantita dalla politica no-log e dalla funzionalità Kill Switch che disattiva automaticamente l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN. Grazie allo Split Tunneling è possibile invece scegliere le app che non devono passare per la VPN.

Il traffico viene ovviamente protetto con la crittografia AES a 256 bit. Oltre ai protocolli standard (OpenVPN e IKEv2/IPSec) è disponibile il protocollo proprietario NordLynx, basato su Wireguard, che offre maggiori prestazioni. NordVPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a sei dispositivi in contemporanea.

L'abbonamento per due anni costa 2,80 euro/mese (IVA esclusa) e include tre mesi gratis. Si ottiene quindi un risparmio del 72%. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.