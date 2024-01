Mini PC Windows 11 ultra-sottile: attiva il COUPON -50€

Segnaliamo oggi su queste pagine l’offerta di Amazon che propone MeLE Quieter 3C a un prezzo molto conveniente. Si tratta di un Mini PC che, tra i suoi punti di forza, ha uno dei design più compatti della categoria. Per approfittarne e metterlo subito sulla propria scrivania non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

Mini PC, affare Amazon: lo sconto su MeLE Quieter 3C

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale. Ecco le specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron N5105, 16 GB di RAM, 512 GB di memoria interna (256 GB su SSD e 256 GB su eMMC), slot per microSD fino a 2 TB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet, due HDMI, due USB-C con uscita video per la connessione simultanea a più monitor con supporto alla risoluzione 4K, tre USB 3.2 Type-A e jack audio. Per altre informazioni rimandiamo alla scheda del prodotto.

Quanto è compatto? Il suo case occupa solo 18,5x81x131 millimetri, mentre il peso è risotto ridotto a 230 grammi, poco più di uno smartphone. Al prezzo finale di soli 289 euro invece di 339 euro come da listino, MeLE Quieter 3C nelle configurazione appena descritta è un ottimo affare. Come già scritto in apertura, per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato su Amazon. La vendita è gestita direttamente dallo store ufficiale del marchio.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà già entro domani con spedizione gratuita e consegna a domicilio. Oltre al Mini PC, la confezione include l’alimentatore, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo, l’alimentatore e un cuscinetto in silicone per l’installazione di unità SSD.

