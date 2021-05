Mini powerbank da 10400 mAh: prezzaccio su Amazon

Abbiamo finalmente ripreso a muoverci, a trascorrere le nostre giornate fuori da casa, pur continuando a rispettare le regole che tutelano la salute di tutti. Il ritorno alla normalità è anche nelle piccole cose: è anche nell'esigenza di ricaricare i nostri dispositivi quando non siamo nei pressi di una presa a muro. La soluzione è un powerbank da portare sempre con sé, quello del marchio Charmast da 10.400 mAh oggi è proposto in offerta lampo su Amazon con un forte sconto.

Mai più senza batteria con questo powerbank

Tra le caratteristiche più importanti, la possibilità di alimentare fino a tre dispositivi in contemporanea. Non manca un indicatore LED per conoscere il livello di carica della batteria. Il tutto in dimensioni estremamente compatte: 91x62x22 mm. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

Nell'immagine qui sopra il contenuto del bundle con due cavi di ricarica (USB-C e micro-USB), il powerbank, la custodia per il traporto, la garanzia e un manuale di istruzioni. Tutto questo oggi al prezzo di soli 15,88 euro invece di 22,99 euro come da listino. Le recensioni lasciate dai clienti che già l'hanno acquistato sono molto positive, 4,6/5 stelle.