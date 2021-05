Mini PC Intel 4 core 8/128 triplo disco a 210 euro

Oggi vogliamo consigliarvi un mini PC che fa della versatilità e del rapporto qualità/prezzo i suoi due punti di forza. Stiamo parlando del BMax B2Plus, un piccolo computer decisamente completo, equipaggiato con un processore Intel adatto a qualsiasi utilizzo.

Mini PC BMax B2Plus: caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda la CPU, infatti, troviamo un Intel Celeron J4115, un processore da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,5GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 128GB. Decisamente interessanti le possibilità di espansione. L’SSD M.2 2280 è un SATA, sostituibile con uno più capiente fino a 1TB. Tuttavia, è possibile non solo aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5pollici, ma addirittura un terzo disco M.2 2280 NVMe anche in questo caso fino a 1TB. Insomma, sul piano della memoria di massa, il B2Plus riesce ad accontentare davvero chiunque tagliando tutti i limiti, pur mantenendo un design decisamente compatto. Una soluzione, quindi, adatta sia alla casa che all’ufficio, ideale per la DAD, l’intrattenimento ed anche i carichi di lavoro più impegnativi.

Dal punto di vista della connettività il PC non rinuncia assolutamente a nulla. Quattro le porte USB, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati da/a periferiche esterne. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che insieme ad una quinta porta USB, in questo caso Type-C permettono di collegare 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente, ovviamente, una porta RJ45 Gigabit LAN così come il jack combinato da 3,5mm per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che offrono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.0.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il computer può essere acquistato su Amazon a soli 209,99 euro con uno sconto di 30 euro sul prezzo di listino.