Samsung, 1500W con sconto del 40%: questa è musica

Un taglio del 40% sul prezzo originale porta improvvisamente alla ribalta uno strumento fino ad oggi forse poco conosciuto nella produzione Samsung: si tratta della Sound Tower MX-T70/ZF, un dispositivo per l'ascolto musicale in grado di mettere in campo ben 1500W di potenza, anche in modalità karaoke. Il prezzo è crollato improvvisamente da 499 a 299 euro, con 200 euro di risparmio che rendono ben più stuzzicante di prima un dispositivo particolare come questo.

La Sound Tower mette in campo 2.0 canali e 5 speaker: “La tua musica si espande in tutta la stanza grazie al design bi-direzionale di Samsung. […] Grazie al woofer integrato da 10 pollici potrai circondarti di bassi potenti e profondi“. La connessione bluetooth permette di portare musica nel device a partire da qualsiasi smartphone, mentre le luci LED permettono di creare la giusta atmosfera per ogni serata e ogni momento con gli amici.

Non si tratta di una soundbar verticale e non si sostituisce funzionalmente a quello che è l'intrattenimento televisivo: una Sound Tower ha specificità musicali precise ed è in questo ambito che Samsung intende portare il proprio device. L'offerta non ha termine immediato: scade tra 11 giorni, dunque nella giornata di domenica 6 giugno. Con l'arrivo dell'estate e l'abbandono delle mascherine, dopo un anno simile e con la stagione calda alle porte, è questo quel che serve: alzare il volume. Di nuovo. Finalmente.