Mini proiettore a 39€: POCHI PEZZI, è un'offerta lampo

Fino a esaurimento scorte, questo mini proiettore è in offerta lampo su Amazon e lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 39 euro. Attenzione: la promozione rimarrà attiva solo fino all’esaurimento delle unità e, considerando la spesa davvero contenuta, non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba. Vediamo perché conviene non lasciarselo sfuggire.

Le caratteristiche del mini proiettore

Tra le caratteristiche migliori in dotazione c’è la connettività Wi-Fi e Bluetooth per il collegamento senza fili a smartphone, tablet e televisori. È perfetto per lo streaming dei contenuti multimediali da piattaforme come Netflix e Prime Video, ma anche delle partite in diretta su DAZN e NOW solo per fare qualche esempio, con una diagonale fino a 140 pollici su qualsiasi telo o parete. Integra il supporto nativo alla risoluzione 1080p e un altoparlante che rende superflua l’aggiunta di speaker esterni. Può essere montato su qualsiasi treppiede per un posizionamento ideale. Le dimensioni sono davvero ridotte: solo 25x17x15 centimetri, il peso si attesta a 1,4 chilogrammi. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

Al prezzo di soli 39 euro, questo mini proiettore in offerta lampo su Amazon è un ottimo affare, anche come idea regalo. Il telecomando è in dotazione. Le centinaia di recensioni positive già pubblicate lo promuovono con un voto medio pari a 4/5 stelle.

Non perdere tempo: ordinalo subito per non correre il rischio di inciampare in un sold out. Lo riceverai direttamente a casa già entro domani con la consegna gratuita e la spedizione gestita dall’e-commerce. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo due settimane dal ricevimento.