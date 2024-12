Mini proiettore a soli 39€: non perdere questa OFFERTA a TEMPO

C’è un’offerta a tempo di Amazon che propone il mini proiettore del marchio PVO con uno sconto del 57% rispetto al listino ufficiale. Il modello è YG300 Pro, lanciato sul mercato nel corso del 2024 e con diversi migliorie in confronto alle versioni precedenti. La segnaliamo su queste pagine: permette di acquistarlo al prezzo di soli 39 euro, una spesa davvero irrisoria.

Prezzo stracciato: il mini proiettore a 39 euro

È in grado di riprodurre contenuti con una diagonale fino a 170 pollici su qualsiasi parete o telo (consigliato da 50 a 120 pollici per una qualità ottimale), se lo si desidera da dispositivi Android e iOS, con supporto alla risoluzione 1080p e diverse porte di connessione: audio, USB Type-A, HDMI, microSD e USB-C. C’è un altoparlante stereo integrato, ma volendo è possibile collegare casse esterne, anche senza fili grazie al supporto per la tecnologia Bluetooth 5.4, così da poter sfruttare soundbar e speaker wireless. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del prodotto.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 57% sul listino e acquista il mini proiettore del marchio PVO (modello YG300 Pro) al prezzo di soli 39 euro (invece di 90 euro). Nella confezione sono inclusi il telecomando, l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI e il manuale d’uso.

Se lo ordini adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni. Verifica le tempistiche della spedizione nella pagina dedicata. Per conoscere il parere di chi lo ha già comprato, dai uno sguardo alle oltre 12.100 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce, il voto medio assegnato è molto alto, pari a 4,4 stelle su 5.