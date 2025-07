Fire TV Soundbar ancora PIÙ GIÙ a fine Prime Day: solo 84,99€

Quanto costa una soundbar capace di migliorare l’audio del televisore, in confronto a quello emesso dagli altoparlanti integrati? Poco, anzi pochissimo, senza dover rinunciare alla qualità: Amazon ha appena rinnovato l’offerta del Prime Day sulla Fire TV Soundbar, portandola al prezzo stracciato di soli 84,99 euro per queste ultime ore di evento. È il modello 2.0 con DTS Virtual:X, Dolby Audio e supporto Bluetooth per trasformarla in un altoparlante per l’ascolto della musica wireless.

Ulteriore sconto per la Fire TV Soundbar

È in grado di riprodurre audio virtuale tridimensionale per un coinvolgimento totale durante la visione di film, serie, show, eventi sportivi e per il gaming. La lunghezza di poco superiore a 60 centimetri è un altro punto di forza: potendo contare su un design compatto è facilmente posizionabile sotto la TV o su qualsiasi mobile. Scopri di più nella pagina dedicata.

Come anticipato, lo sconto record del 39% porta la Fire TV Soundbar di Amazon al prezzo stracciato di soli 84,99 euro, con disponibilità immediata e consegna gratis prevista entro un paio di giorni direttamente a casa tua. Ti ricordiamo che l’appuntamento con il Prime Day 2025 scadrà a mezzanotte e che la promozione è accessibile solo con un abbonamento Prime attivo.

È in promozione anche il modello Plus che aggiunge caratteristiche premium come il supporto a 3.1 canali, Dolby Atmos e DTS:X. Oggi lo paghi 164,99 euro invece di 269,99 euro, con un risparmio del 39% rispetto al listino ufficiale. In questo caso la lunghezza aumenta fino a 94 centimetri, per far spazio alle componenti interne aggiuntive. Per entrambe il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è superiore a 4 stelle su 5.