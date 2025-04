Mini proiettore 4K: scopri se lo puoi comprare a 59 euro

È in corso un’offerta su Amazon riservata in esclusiva ad alcuni clienti. Si tratta quella dedicata a un mini proiettore 4K dalle funzionalità smart, il modello VISULAPEX V12 Pro. Per scoprire se lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 59 euro non devi far altro che visitare la scheda sull’e-commerce.

La super offerta per il mini proiettore 4K

Ti permette di guardare film, serie TV, show, eventi sportivi e qualsiasi altro contenuto con una diagonale fino a 120 pollici, su ogni telo o a parete. La luminosità arriva a 1.200 lumen. È dotato di connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 (per il collegamento ad altoparlanti esterni in modalità wireless). Inoltre, il software Android assicura la compatibilità con le applicazioni necessarie per lo streaming da piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, NOW, RaiPlay, YouTube e molte altre ancora. Ha la funzione di correzione trapezoidale così da poterlo posizionare comodamente su qualsiasi superficie, ma volendo lo puoi montare sul soffitto o su un treppiede. Scopri di più nella pagina dedicata.

Verifica la possibilità di applicare il codice promozionale EMPT98TN per sbloccare il doppio sconto e acquistare il mini proiettore VISULAPEX V12 Pro con supporto alla risoluzione 4K al prezzo finale di soli 59 euro. La prima riduzione della spesa è invece automatica, per tutti.

Amazon si occupa direttamente della spedizione, garantendo la consegna gratis a casa tua già entro domani se lo ordini subito. Le recensioni dei clienti pubblicate sull’e-commerce lo promuovono con un voto medio superiore a 4/5. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, quello di alimentazione, un kit per la pulizia della lente, il telecomando per controllarlo dalla distanza e il manuale d’uso.