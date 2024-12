Mini proiettore con Android e Wi-Fi 6: è in DOPPIO SCONTO (71€)

Porta il cinema a casa tua con questo mini proiettore oggi in doppio sconto su Amazon. Ha la piattaforma Android integrate con le applicazioni per lo streaming preinstallate, supporta la risoluzione Full HD e il design gli consente di ruotare fino a 180 gradi, per visualizzare i contenuti su qualsiasi parete o addirittura sul soffitto. Non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo disponibile in questo momento: è anche un’ottima idea regalo hi-tech da far trovare sotto l’albero, in vista del Natale.

Il doppio sconto di Amazon sul mini proiettore

Dotato della connettività Wi-Fi 6, può mostrare film, episodi delle serie TV, show, partite e video con una diagonale massima di 200 pollici. Non mancano nemmeno la correzione trapezoidale automatica per immagini sempre perfette, la possibilità di collegamento agli altoparlanti Bluetooth o alle soundbar senza fili e un chip dalle prestazioni elevate per gestire ogni operazione in modo scattante. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda completa per altre informazioni sulle specifiche tecniche e sulle funzionalità.

Il doppio sconto di oggi applica in automatico una prima riduzione della spesa, mentre per la seconda c’è il codice promozionale 8KN8UCK7 da attivare nella pagina dedicata. In questo modo, puoi acquistare il mini proiettore al prezzo finale di soli 71,99 euro, un affare da cogliere al volo considerando le sue caratteristiche.

È un regalo di Natale? Se lo ordini adesso, lo riceverai direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita, spedito da Amazon. Per l’eventuale reso con rimborso completo avrai tempo fino al 15 gennaio, dunque lo potrai mettere sotto l’albero senza preoccupazioni.