Mini proiettore portatile: come sbloccare il DOPPIO SCONTO

Vedere film, serie TV, show ed eventi sportivi non sarà più lo stesso, se approfitti del doppio sconto su Amazon che propone TOPTRO TR25 a un prezzo molto conveniente. Il mini proiettore portatile è protagonista di un’offerta da cogliere al volo. Ci puoi connettere qualsiasi fonte audio-video: lettori multimediali, console come PS5, Xbox Series X/S e Switch, smartphone, tablet, Chromecast, Fire TV Stick e molto altro ancora. Le dimensioni sono solo 15x12x12 centimetri, il peso si attesta a 860 grammi.

Approfitta del doppio sconto sul mini proiettore portatile

L’innovativo sistema di messa a fuoco permette di ottenere immagini sempre nitide, in qualsiasi situazione, grazie anche alla correzione trapezoidale verticale che permette di posizionarlo a qualsiasi altezza. Non mancano poi la connettività Wi-Fi e Bluetooth, il rapporto di contrasto da 20.000:1, la luminosità fino a 18.000 lumen e la possibilità di vedere i contenuti con una diagonale fino a 200 pollici su qualsiasi telo o parete. Dai uno sguardo ai dettagli tecnici per capire se fa per te.

Ecco dunque come ottenere il doppio sconto sul mini proiettore portatile TOPTRO TR25 e acquistarlo al prezzo finale di 77 euro, invece di 149 euro come da listino (non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta).

Attiva il coupon che trovi nella scheda completa; applica il codice promozionale TR25SAVE16 nella pagina dedicata.

L’articolo è spedito da Amazon con la consegna gratuita prevista entro un paio di giorni se lo ordini adesso. Avrai poi a disposizione due settimane per chiederne eventualmente la restituzione con rimborso completo, ma leggendo le centinaia di recensioni sull’e-commerce (il voto medio è 4,6/5 stelle) non vorrai più separartene.