Mini proiettore portatile in svendita su Amazon: supporto 4K e WiFi

Questo mini proiettore portatile è così piccolo da sembrare una lampada da tavolo e invece ti regala il cinema in casa. Con supporto alla risoluzione 4K, luminosità eccezionale e facilità di utilizzo, lo posizioni dove vuoi e ti godi i tuoi contenuti multimediali al meglio. Lo sconto su Amazon è una vera occasione: con ribasso del 19% lo fai tuoi a soli 37 euro. Non perdere tempo e aggiungilo al carrello.

Mini proiettore portatile: grazie al WiFi lo connetti in un minuto

Se non hai mai utilizzato un proiettore prima d’ora ma vuoi avere a disposizione un modello semplice da usare e con cui rendere le serate più speciali, questo qui è quello che fa al caso tuo. Piccoletto ma con tutto al posto giusto per poterti godere film e serie TV come se fossi al cinema.

Ha una risoluzione nativa di 720p ma supporta a pieno il 4K Ultra HD così da non avere limitazioni. Collegalo attraverso il WiFi se preferisci eliminare i cavi o sfrutta la porta HDMI e quella USB sul retro per connessioni più convenzionali.

Una volta che lo colleghi alla corrente e lo posizioni, puoi attivare la correzione trapezoidale automatica e goderti lo spettacolo fin dal primo momento. Inoltre ha un angolo orientabile di 180 gradi per giostrare la situazione al meglio.

Con una grandezza di proiezione fino a 130 pollici, non ti resta che preparare i popcorn.

La grande promozione di Amazon

Con uno sconto del 19% sul prezzo di listino, il mini proiettore portatile è un acquisto economico e simpatico. Facile da usare e da tirare fuori quando vuoi animare un po’ la serata a casa. Collegati su Amazon se sei interessato e aggiungilo al carrello, tuo a soli 37 euro.

Come sempre, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.