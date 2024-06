Mini proiettore portatile a 68€ (sconto 65%): perfetto per gli Europei

Quando mancano ormai pochi giorni all’inizio degli Europei di calcio, non lasciarti sfuggire lo sconto del 65% offerto oggi su Amazon che ti permette di acquistare il mini proiettore portatile di FunFlix al prezzo stracciato di soli 68 euro (invece di 195 euro come da listino). Così, potrai vedere le partite dell’Italia e non solo in grande formato.

L’offerta sul mini proiettore portatile di FunFlix

È progettato per realizzare la messa a fuoco con un solo tocco e supporta la correzione trapezoidale a quattro angoli, per cambiare a piacimento la posizione dell’angolo di visione senza bisogno di spostarlo. Ha in dotazione una funzione di zoom intelligente (dal 50% al 100%) e può visualizzare i contenuti con una diagonale fino a 300 pollici, mantenendo sempre una luminosità ottimale delle immagini. Sono integrati altoparlanti Hi-Fi, ma è comunque possibile collegare casse esterne, anche in modalità wireless grazie al Bluetooth. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione.

Al prezzo finale di soli 68 euro, il mini proiettore portatile di FunFlix è un affare da cogliere al volo e da mettere in salotto. Lo sconto del 65% rispetto al listino è applicato in automatico (non servono coupon o codici da attivare). Ricordiamo che si tratta di un’offerta a tempo: potrebbe scadere da un momento all’altro, il consiglio per gli interessati è di approfittarne ora per non rimanere a bocca asciutta.

Segnaliamo infine che Amazon assicura la consegna gratuita a domicilio entro pochi giorni (in tempo per il fischio d’inizio degli Europei di calcio) se effettui subito l’ordine, occupandosi direttamente della spedizione. Il voto medio assegnato dalle recensioni di chi l’ha già provato lo promuove con un voto medio molto alto, pari a 4,6/5 stelle.