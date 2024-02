Mini proiettore Wi-Fi, treppiede e custodia: PREZZO STRACCIATO

Porta la magia del grande cinema a casa tua grazie allo sconto su Amazon per il mini proiettore ELEPHAS W13-M. È dotato di connettività Wi-Fi ed è compatibile con tutte le fonti audio-video, inclusi i dispositivi Android e iOS, per vedere ogni contenuti a grandi dimensioni e senza intoppi. Treppiede e custodia per il trasporto sono inclusi.

ELEPHAS W13-M: il mini proiettore Wi-Fi è in sconto

Tra i punti di forza vale la pena sottolineare la possibilità di arrivare a una diagonale di 200 pollici per le immagini proiettate su qualsiasi parete o telo. Inoltre, gli altoparlanti integrati rendono superflua la connessione di speaker esterni (è comunque possibile farlo per ottenere una maggiore potenza). La luminosità può toccare un picco di 13.000 lumen e il rapporto di contrasto cromatico si spinge a 10000:1. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Grazie allo sconto applicato in automatico, in questo momento è possibile acquistare il mini proiettore ELEPHAS W13-M al prezzo di soli 85 euro. Una spesa davvero contenuta, considerando il design del prodotto e le sue caratteristiche. Inoltre, come già scritto, treppiede e custodia sono in omaggio.

Se lo ordini ora lo riceverai entro domani con spedizione gratuita e consegna a domicilio gestita dalla logistica di Amazon. Le centinaia di recensioni pubblicate dai clienti che hanno già avuto modo di metterlo alla prova gli assegnano un voto medio molto alto, pari a 4,6/5 stelle, a testimonianza della sua qualità.

