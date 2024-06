Il mini proiettore di WiMiUS è portatile e in FORTE SCONTO

Le unità disponibili a magazzino sono poche, ma l’ottimo prezzo proposto da questa offerta su Amazon merita una segnalazione veloce. Il mini proiettore di WiMiUS (modello P61) dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth è in forte sconto sull’e-commerce. Per non lasciarti sfuggire l’occasione non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

L’offerta Amazon sul mini proiettore portatile

È silenzioso, ha una risoluzione nativa pari a 720p, ma può riprodurre senza problemi anche contenuti con una definizione maggiore. Integra altoparlanti stereo potenti che rendono superfluo il collegamento di casse esterne (comunque possibile). Pesa solo 800 grammi e, come si può vedere dall’immagine qui sotto, può facilmente essere portato ovunque (le dimensioni sono 15,6×10,3×13,6 centimetri). È in grado di mostrare film, serie TV, show ed eventi sportivi con un formato fino a 300 pollici, su qualsiasi parete o telo. Un altro vantaggio è quello rappresentato dal focus automatico, da eseguire semplicemente premendo un pulsante sul telecomando. Per tutte le altre informazioni rimandiamo alla scheda completa.

Attiva il coupon, sblocca lo sconto di 48 euro e acquista il mini proiettore portatile al prezzo finale di soli 101 euro, con un forte risparmio. Si tratta di una spesa davvero contenuta, considerando le qualità di WiMiUS P61 e il voto medio molto alto (4,7 stelle su 5) assegnato dalle recensioni pubblicate da chi lo ha già messo alla prova..

Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita, gestita dalla rete logistica di Amazon. Attenzione: come scritto in apertura, le unità in promozione sono poche, approfittane ora per non rischiare il sold out.