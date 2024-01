Mini stampante fotografica: una CHICCA a soli 27,85€

Per stampare immediatamente le foto che tieni sul tuo smartphone puoi usare d’ora in poi questa pratica mini stampante fotografica: si collega via bluetooth al tuo dispositivo e, grazie allo sconto Amazon, puoi averla ad appena 27,85 euro. Ti spieghiamo subito come funziona.

Mini stampante fotografica in offerta: come funziona

Questa chicca di tecnologia utilizza la stampa termica, eliminando la necessità di inchiostro. È un’opzione più comoda, ecologica e, soprattutto, divertente.

La connessione è un gioco da ragazzi grazie all’APP “Fun Print” e alla connessione Bluetooth istantanea alla stampante. Non c’è bisogno di complicazioni, segui semplicemente le istruzioni e collega rapidamente il tuo smartphone. Sarai subito pronto per iniziare il tuo viaggio di stampa senza fili, registrando i momenti più preziosi della tua vita in bianco e nero.

Questa stampante Bluetooth non solo vanta un’eccellente qualità di stampa con una risoluzione di 200 DPI, ma è anche dotata di una batteria integrata agli ioni di litio da 1200 mAh. Assicura una durata della batteria più lunga, permettendoti di catturare tutti i tuoi momenti migliori con immagini nitide.

Il design elegante e compatto la rende facilmente trasportabile in tasca o in borsa durante i tuoi viaggi. È la compagna ideale per chi desidera registrare ogni cosa in modo facile e immediato. Non appena ricevi la mini stampante colorata, sostituisci la carta da stampa e avrai tutto il necessario per catturare i tuoi ricordi.

Questa mini stampante fotografica è quindi il regalo perfetto per studenti, coppie, familiari e amici. Con la capacità di stampare foto, adesivi, orari di lavoro e altro ancora, diventerà presto il tuo piccolo assistente per catturare la bellezza della vita. Non lasciarti sfuggire questa fantastica opportunità: acquista la mini stampante fotografica a soli 27,85€ e inizia a creare ricordi tangibili oggi stesso.

