MINIMO STORICO per Acer Aspire C24, il PC all-in-one

Acer Aspire C24, proposto oggi da Amazon con uno sconto di ben 351 euro rispetto al listino ufficiale, è un PC all-in-one perfetto per la produttività, lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero. La potenza di calcolo è garantita dalla CPU di tredicesima generazione nascosta al suo interno. È acquistabile al suo prezzo minimo storico, un vero affare considerando le caratteristiche proposte. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

Super sconto Amazon sul PC all-in-one di Acer

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti: schermo Full HD da 23,8 pollici con tecnologia BlueLightShield per il comfort visivo che racchiude ogni componente, processore Intel Core i5-1335U con chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5, webcam con microfono e otturatore per il massimo livello possibile di tutela della privacy, altoparlanti, porte USB 3.2 Type-A e USB-C. Il mouse e la tastiera sono inclusi. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Insomma, ha tutto ciò che serve per allestire una postazione desktop completa da dedicare al lavoro, allo studio o all’intrattenimento. Grazie allo sconto di 351 euro applicato in automatico, oggi è possibile acquistare Acer Aspire C24 al prezzo finale di 538 euro. Il design del PC all-in-one è quello visibile nell’immagine qui sopra, con display reclinabile per trovare l’angolazione migliore.

A proporre l’affare è Amazon che si occupa direttamente della vendita e della spedizione a domicilio, garantendo al tempo stesso la consegna gratuita a casa entro pochi giorni. Si tratta del prezzo minimo storico per il computer, non sappiamo per quanto rimarrà così: il consiglio per gli interessati è di effettuare subito l’ordine e approfittarne finché in tempo.

