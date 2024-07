MINIMO STORICO per gli auricolari wireless soundcore P40i

Il doppio sconto su Amazon disponibile in questo momento rende soundcore P40i una scelta quasi obbligata se stai cercando auricolari wireless di qualità a un prezzo accessibile. Le oltre 2.300 recensioni positive hanno assegnato un voto medio molto alto (4,4/5 stelle) e, tra i punti di forza, vale la pena segnalare il design della custodia di ricarica che, all’occorrenza, la trasforma in un supporto per lo smartphone.

Auricolari wireless: soundcore P40i, un affare

Attivano a ben 60 ore di autonomia complessiva, supportano la tecnologia ANC per la cancellazione del rumore, integrano driver da 11 mm con BassUp per la riproduzione fedele delle frequenze più basse e un totale di sei microfoni. Ancora, la connettività è Bluetooth 5.3 e la certificazione IPX5 li mette al sicuro dal contatto con l’acqua. La ciliegina sulla torta è rappresentata dal supporto per la ricarica wireless, per una comodità senza compromessi. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Il doppio sconto di oggi porta gli auricolari wireless soundcore P40i al loro prezzo minimo storico di 47,99 euro (invece di 69,99 euro come da listino). Per approfittarne non devi far altro che applicare il codice promozionale 0UJF7LX1 per sbloccare un -20% che trovi nella scheda del prodotto, andrà ad aggiungersi alla riduzione automatica del 14%. Scegli la colorazione che preferisci tra Nero, Blu, Viola e Bianco, la spesa finale non cambia.

L’articolo è venduto dallo store ufficiale di Anker (società che controlla il marchio) sull’e-commerce, mentre la spedizione è affidata ad Amazon, con la consegna gratuita assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento.