MINIMO STORICO per la console ASUS ROG Ally (Extreme)

Appassionati di gaming, questa offerta al minimo storico è per voi: Amazon ha appena tagliato il prezzo di ASUS ROG Ally nella sua versione più potente. Comprare la console portatile non è mai stato conveniente come con la promozione di oggi. Ricordiamo che è compatibile con tutti i giochi distribuiti sulle piattaforme Xbox Game Pass, Steam, EA App (ex Origin) ed Epic Games. Diamo uno sguardo ai punti di forza del comparto hardware in dotazione.

ASUS ROG Ally: sconto da record sulla console

L’intera esperienza ruota attorno al display IPS touchscreen da 7 pollici con risoluzione Full HD. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la potenza di calcolo è garantita dal processore AMD Ryzen serie Z1 Extreme affiancato da 16 GB di RAM DDR5 e da una SSD PCIe Gen4 da 512 GB per lo storage. Inoltre, il sistema di controllo vede la presenza di pulsanti A, B, X e Y, D-pad, trigger analogici L e R, bumper L e R, pulsanti Menu, View, Command Center e Armoury Crate, due grip personalizzabili, due stick analogici con touch capacitivo. La base software è Windows 11. Per altri dettagli, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

L’offerta di oggi che porta la versione più potente di ASUS ROG Ally al suo prezzo minimo storico, permette di acquistarla a soli 612 euro invece di 799 euro come da listino, con uno sconto di ben 187 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva, il consiglio per gli interessati è di approfittarne ora.

Amazon si occupa della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio per chi effettua subito l’ordine. Sei pronto a giocare?