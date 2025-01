MINIMO STORICO per Google Pixel Buds Pro con lo sconto -58%

È disponibile su Amazon uno sconto del 58% rispetto al listino ufficiale su Google Pixel Buds Pro, gli auricolari wireless top di gamma progettati da bigG. Si tratta di un’occasione più unica che rara per acquistarli con un forte risparmio, approfittando dell’offerta in corso che li porta al loro prezzo minimo storico.

Google Pixel Buds Pro: ecco l’offerta imperdibile

Integrano i driver da 11 mm personalizzati per un’esperienza audio senza compromessi durante l’ascolto della musica e non solo, c’è anche la cancellazione attiva del rumore che si adatta all’utente, eliminando i suoni provenienti dall’esterno e rendendo la riproduzione più avvolgente, silenziando i disturbi ambientali. Il design è progettato per il massimo del comfort, con sensori che riducono la sensazione di orecchio tappato. Ancora, in qualsiasi momento è possibile chiedere all’assistente virtuale indicazioni stradali, di rispondere agli SMS o di gestire le canzoni, il tutto con un comando vocale. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi a proposito di caratteristiche e funzionalità nella pagina dedicata alla promozione.

Ancora, grazie alla connettività Bluetooth in dotazione possono gestire il collegamento a più dispositivi diversi, passando dall’uno all’altro in modo automatico. Invece di 229 euro come da listino, grazie allo sconto del 58% applicato in automatico, oggi puoi acquistare gli auricolari wireless Google Pixel Buds Pro al prezzo di soli 95 euro. Il risparmio è notevole, oltre la metà della spesa.

Se li ordini adesso, arriveranno a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Amazon si occupa direttamente sia delle vendita che della spedizione, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Il voto medio ottenuto da oltre 2.200 recensioni pubblicate sull’e-commerce è molto alto, pari a 4,5/5.