MINIMO STORICO per le Cuffie Wireless di Logitech (-62€ di SCONTO)

Queste cuffie di Logitech sono perfette per qualsiasi utilizzo, come si evince dalla compatibilità con le principali piattaforme video come Google Meet, Microsoft Teams e Zoom. Inoltre, offrono la massima semplicità e professionalità, permettendoti di partecipare alle tue riunioni in modo super immediato.

Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore, garantiscono una comunicazione impeccabile in qualsiasi ambiente. Con la combinazione di tecnologia beamforming e elaborazione digitale del segnale (DSP), queste cuffie isolano la tua voce e bloccano i rumori di sottofondo, garantendo una trasmissione vocale chiara e nitida.

Per un’esperienza audio coinvolgente e immersiva, gli altoparlanti da 40 mm offrono un suono ricco e corposo. Che tu stia ascoltando musica, guardando film o giocando all’ultimo videogame competitivo, i bassi corposi, gli alti nitidi e la bassa distorsione ti assicurano un audio di alta qualità.

Goditi la massima flessibilità grazie alla libertà senza fili offerta dalle Zone Vibe 100. Con la tecnologia Bluetooth multipoint, puoi passare senza interruzioni da un dispositivo all’altro. E con fino a 18 ore di autonomia con una singola ricarica, queste cuffie ti offrono la libertà di ascoltare ovunque tu vada, senza compromessi.