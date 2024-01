MINIMO STORICO per questo Estrattore di frutta e verdura!

Un estrattore di frutta e verdura non può assolutamente mancare nella tua cucina. Questo perché potrai preparare frullati nutrienti e rinfrescanti, combinando frutta, verdura e yogurt! In questo momento potrai acquistare l’ottimo Slow Juicer al prezzo più basso di sempre. Parliamo di soli 93,85€ invece dei classici 139,99€ di listino!

Tutte le caratteristiche dell’estrattore di frutta e verdura

La tecnologia Slow Juicer opera con una bassa velocità di rotazione, permettendo l’estrazione del succo senza surriscaldare frutta e verdura e mantenendo intatti i loro preziosi nutrienti. Questa lenta rotazione contribuisce anche a ridurre l’ossidazione del succo, garantendo un gusto fresco e ricco.

Dotato di un ampio tubo di alimentazione da 80 mm, l’estrattore consente l’inserimento di frutta e verdura intere o grandi pezzi, evitando la necessità di tagliarli in piccoli pezzi, rendendo la preparazione del succo più veloce ed efficiente. Questo estrattore è inoltre in grado di estrarre il succo da una vasta gamma di frutta e verdura, che vanno dalle mele e arance al sedano e carote. Offre anche la possibilità di preparare smoothies e altri frullati a base di ingredienti freschi.

La presenza della funzione di inversione contribuisce a prevenire eventuali intasamenti della macchina, assicurando un funzionamento ottimale. Inoltre, l’estrattore opera in modo silenzioso, con un livello di rumore inferiore a 60 dB, assicurando un ambiente tranquillo durante l’uso. Realizzato con materiali di alta qualità sicuri per il contatto alimentare, tutte le parti dell’estrattore Slow Juicer sono facili da pulire, grazie alla loro rimovibilità e alla possibilità di essere lavate in lavastoviglie.

Insomma, questo estrattore Slow Juicer è un prodotto da non farsi scappare a questo prezzo. Pagalo solo 93,85€ grazie all’incredibile sconto del 33% su Amazon.

