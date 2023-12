MINIMO STORICO per Samsung Galaxy S23 Ultra su Amazon!

La fotocamera da 200MP del Galaxy S23 Ultra rappresenta il vertice della tecnologia fotografica su uno smartphone Samsung Galaxy grazie a una risoluzione straordinaria, permettendoti di immortalare ogni dettaglio, anche in condizioni di illuminazione sfavorevole. Grazie al sensore della fotocamera che si adatta alle condizioni di scarsa luminosità, riduce il rumore e alla lente che schiarisce lo scatto attenuando i bagliori, ottieni risultati eccezionali in ogni situazione.

Il sensore da 1/1,33 pollici e l’apertura di f/1,8 presenti nella fotocamera da 200MP del Galaxy S23 Ultra assicurano la cattura di una quantità di luce elevata, consentendo la realizzazione di foto nitide anche in ambienti poco illuminati. La presenza del sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) contribuisce a ridurre le vibrazioni, garantendo scatti ancora più nitidi e dettagliati.

La S Pen integrata è un altro punto di forza che rende il Galaxy S23 Ultra ideale per chi cerca un alleato per il proprio lavoro o per studiare. Con la S Pen, puoi prendere appunti, disegnare e creare contenuti creativi in modo naturale e intuitivo, oltre a controllare il tuo smartphone con facilità.

Il processore Snapdragon 8 Gen 21 del Galaxy S23 Ultra è il più potente mai integrato in uno smartphone Samsung Galaxy. Grazie a questo processore all’avanguardia, puoi affrontare qualsiasi attività, dal gaming allo streaming, senza alcun problema, godendo di prestazioni straordinarie e una fluidità senza paragoni.