MINIMO STORICO per la soundbar 2.1 di Samsung: è Black Friday

Potenzia l’audio del tuo televisore con Samsung Soundbar C430: è in forte sconto su Amazon per la Settimana del Black Friday. Si tratta di un impianto 2.1 con subwoofer indipendente (il collegamento è wireless, via Bluetooth) e supporto alle tecnologia più avanzate come DTS Virtual:X, per un audio surround 3D coinvolgente durante la visione di film e serie, ma anche per il gaming. Mettila nel carrello e cogli al volo l’affare.

Black Friday: l’offerta su Samsung Soundbar C430

La riproduzione di bassi profondi, la modalità Notte che ottimizza ogni frequenza per mettere in risalto i dialoghi senza disturbare chi dorme e il telecomando in dotazione che può controllare anche la TV sono solo alcuni dei suoi punti di forza. Ancora, c’è il sistema Voice Enhance che ottimizza l’audio delle voci. Dai uno sguardo alla scheda completa per tutte le altre informazioni, mentre l’immagine qui sotto mostra il suo design compatto, elegante e dallo stile minimalisti, perfetto per ogni stanza della casa, a partire dal salotto.

Lo sconto è automatico e ti permette di acquistare Samsung Soundbar C430 al prezzo finale di soli 99 euro. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, considerando le sue caratteristiche e il voto medio assegnato da centinaia di recensioni sull’e-commerce: 4,4/5. Se la ordini subito, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon.

