Minimo storico per la videosorveglianza di Tapo C510W (doppio sconto)

Ideale per la videosorveglianza outdoor della casa, Tapo C510W è in doppio sconto su Amazon ed è appena scesa al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Prodotta da TP-Link, è uno dei modelli più apprezzati in questa categoria di prodotti. Per approfittare dell’offerta in corso non devi far altro che attivare il coupon dedicato che trovi sull’e-commerce.

Videosorveglianza outdoor: la telecamera Tapo C510W

Integra un sensore 2K con risoluzione 2304×1296 pixel con supporto alla visione notturna in tre diverse modalità: Full Color sfruttando i faretti in dotazione e tenendoli sempre attivi, Black & White con gli infrarossi oppure Smart con l’attivazione dei faretti alla rilevazione del movimento. È impermeabile e non teme le condizioni meteo più avverse, come testimonia la certificazione IP65, mentre per archiviare le registrazioni in locale è presente lo slot per microSD fino a 512 GB. Non mancano poi la comunicazione audio bidirezionale, la sirena d’allarme e molto altro ancora. Ogni cosa può essere controllata e gestita da remoto attraverso un’app su smartphone. Dai uno sguardo alla scheda completa della telecamera per conoscere tutti i dettagli.

Il doppio sconto si ottiene molto facilmente: la prima riduzione della spesa è applicata in automatico, per la seconda è sufficiente attivare il coupon dedicato, facendo così crollare il costo al prezzo minimo storico di 35,99 euro. Un vero affare, considerando le caratteristiche di TP-Link Tapo C510W.

Se la ordini subito, la telecamera per la videosorveglianza outdoor della casa arriverà da te con la consegna gratis già entro domani. È venduta e spedita direttamente da Amazon, senza passare da intermediari.