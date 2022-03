Minis Forum JB95: il migliore per qualità/prezzo al minimo storico

Segna un nuovo minimo storico uno dei Mini PC che rappresenta ormai un “must have” per affidabilità, capacità e qualità. Sto parlando del Minis Forum JB95, un computer dalle ottime performance ideale per la quotidianità e l’attività professionale, tra i più apprezzati del mercato, disponibile oggi su Amazon a soli 246 euro.

Mini PC Minis Forum JB95: caratteristiche tecniche

Il computer propone uno chassis completamente in metallo in una veste nera opaca decisamente elegante, ma moderna. All’interno ospita un processore Intel Celeron N5095 quad-core con una frequenza massima di 2,9GHz, affiancato da 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 256GB. Seppur non ancora inserito nell’elenco di compatibilità di Microsoft, il processore consente l’aggiornamento gratuito a Windows 11. Una delle feature più interessanti per la fascia di prezzo in cui si pone è senza dubbio l’espandibilità. La memoria RAM può essere portata fino a 16GB su una configurazione dual-channel, mentre per l’archiviazione è possibile sia sostituire l’SSD preinstallato che aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di un dispositivo decisamente versatile e flessibile, ideale per il lavoro d’ufficio capace di gestire con la massima velocità e fluidità il pacchetto Office. Naturalmente è un perfetto alleato anche in ambiente domestico per le attività quotidiane, l’intrattenimento e la navigazione.

Dal punto di vista della connettività il computer è semplicemente sorprendente. Le porte USB sono quattro di cui 2 USB 3.0 posteriori e 2 USB 3.1 Gen2 frontali con un bandwidth di ben 10Gbps. A queste si aggiunge una quinta porta USB Type-C abilitata alla ricarica rapida e con funzione DisplayPort. Quest’ultima, insieme alla HDMI e quella DisplayPort, consente di gestire ben 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione di 4K a 60Hz. Naturalmente non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce la massima velocità e stabilità della rete attraverso la connessione via cavo. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual-band ed il Bluetooth 4.2.

Grazie ad uno sconto del 28%, il Minis Forum JB95 è disponibile su Amazon a soli 246,49 euro per un risparmio di oltre 90 euro sul prezzo di listino.

