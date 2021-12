Minis Forum N40: meno di 150 euro, ma aggiornabile a Window 11

Quello che ti suggeriamo oggi è un Mini PC decisamente interessante e dal costo decisamente esiguo, ma dalle ottime prestazioni. Stiamo parlando del Minis Forum N40, un computer equipaggiato con processore Intel e aggiornabile a Windows 11, disponibile a soli 145 euro su Amazon.

Mini PC Minis Forum N40: caratteristiche tecniche

A muovere il PC troviamo un processore Intel Celeron N4020 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz. Ad affiancarlo ci sono 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per l’archiviazione dati, naturalmente espandibili. È possibile, infatti, aggiungere una scheda microSD fino a 128GB o aggiungere un SSD M.2 2242 fino ad 1TB. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese naturalmente, ma abbastanza performante per le attività quotidiane. Gestisce agevolmente il pacchetto Office così come la navigazione e i contenuti multimediali. Un’ottima soluzione come media center, in alternativa ai tradizionali TV Box per godere dello streaming su Netflix, Prime Video o Disney+. Uno dei vantaggi, infatti, è il design fanless che lo rende assolutamente silenzioso anche a pieno carico. Ottima la possibilità dell’aggiornamento a Windows 11, grazie alla CPU già inserita nell’elenco di compatibilità Microsoft.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Le porte USB sono 3 tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra VGA, che consentono di gestire contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete attraverso il collegamento via cavo. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Nel complesso quindi un vero e proprio computer, assolutamente completo e versatile per chi desidera una macchina accessibile e poco ingombrante.

Grazie ad uno sconto del 17%, il Minis Forum N40 può essere acquistato su Amazon a soli 144,49 euro per un risparmio di 30,51 euro sul prezzo di listino.