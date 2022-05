Minisforum HX90G: Mini PC con scheda video AMD

Uno dei brand più celebri del segmento di mercato dedicato ai Mini PC sta per inaugurare la Neptune Series, linea che comprenderà i modelli con schede video dedicate. Tra questi troverà posto anche Minisforum HX90X, dotato di processore AMD Ryzen 9 5900HX (8 core, 16 thread) e Radeon RX 6650M (8 GB GDDR6). Altri offriranno invece combinazioni CPU+GPU come AMD Ryzen 9 6900HX con AMD Radeon RX 6650M e Intel Alder Lake di dodicesima generazione con schede video AMD.

Scopri subito tutti i Mini PC di Minisforum in offerta su Amazon: ce n’è uno per ogni budget e per ogni esigenza, dai più economici ai top di gamma.

Mini PC: Minisforum HX90G sarà un mostro di potenza

Dal punto di vista del design, Minisforum HX90G sarà caratterizzato dall’aspetto visibile nelle immagini qui allegate, con uno stand in grado di mantenerlo costantemente in verticale. L’ingombro sulla scrivania viene così ulteriormente ridotto. Il peso complessivo si attesterà a 1,27 Kg. Sotto la scocca ci sarà un impianto di raffreddamento ottimizzato, composto da ben sette heat pipe (tre per la CPU, quattro per la GPU) e due ventole.

Nella scheda tecnica delle componenti hardware figureranno anche 16 GB di RAM (due banchi DDR4 da 8 GB), un’unità SSD PCIe M.2 2280 da 512 GB (con slot di espansione), WiFi dual band, Bluetooth, Ethernet, due uscite video HDMI e altrettante DisplayPort (tutte con supporto 4K@60Hz), una porta USB 3.1, tre USB 3.2, una USB-C e jack audio per il microfono.

Infine, lato software, per quanto riguarda il sistema operativo preinstallato la scelta è ricaduta su Windows 11 in versione Pro.

Cosa sappiamo in merito al prezzo e alla disponibilità di Minisforum HX90G? Al momento davvero poco: l’unico dettaglio incluso nel comunicato stampa giunto in redazione fa riferimento alla fase di pre-ordine che sarà avviata il mese prossimo attraverso lo store sul sito ufficiale. Nessuna informazione, invece, in merito alla spesa richiesta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.