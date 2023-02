Minisforum NAD9: potente Mini PC in forte sconto

Nel suo design compatto ed elegante, Minisforum NAD9 racchiude una potenza di calcolo tale da poter gestire con disinvoltura qualsiasi software e ogni carico di lavoro: oggi il Mini PC è protagonista di un’offerta Amazon che permette di acquistarlo approfittando di un coupon sconto dal valore di 165 euro. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione immediata degli aggiornamenti.

Un mostro di Mini PC: Minisforum NAD9 a -165€

È sufficiente dare uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche per comprendere cosa sia in grado di fare: processore Intel Core i9-12900H con chip grafico Intel Iris Xe, 32 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB), SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi, Bluetooth, slot Ethernet, tre porte USB 3.2 e due 2.0 Type-A, tre USB 3.2 Type-C due delle quali con DisplayPort, doppia uscita video HDMI (per la connessione simultanea a più monitor con supporto alla risoluzione 4K). Ha quanto serve, e anche di più, per la produttività di tutti i giorni. Per conoscere altri dettagli non devi far altro che consultare la descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Minisforum NAD9 al prezzo finale di 954 euro invece di 1.119 euro come da listino, grazie al coupon sconto da 165 euro da attivare in un click. Una spesa davvero contenuta, considerando la qualità del prodotto e le sue caratteristiche.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania. All’interno della confezione trovano posto un cavo HDMI, la staffa VESA per chi desidera montarlo dietro al monitor, il manuale di istruzioni e l’alimentatore.

