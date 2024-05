Minitor MSI con speaker e 100 Hz: solo 99€, è MINIMO STORICO

Al prezzo minimo storico di soli 99 euro, MSI PRO MP243X è un affare da mettere sulla scrivania senza esitazioni. Il monitor da 24 pollici ha in dotazione caratteristiche molto interessanti, a partire dagli speaker integrati che rendono superfluo il collegamento di casse esterne, per arrivare al pannello con frequenza di aggiornamento da 100 Hz e tempo di risposta ridotto a solo 1 ms. È in offerta a tempo su Amazon, non sappiamo per quanto.

Il monitor MSI PRO MP243X al minimo storico su Amazon

Integra il filtro hardware Less Blue Light PRO che riduce il quantitativo di luce blu emessa per la protezione degli occhi, una tecnologia antiflicker, il trattamento antiriflesso della superficie, impostazioni predefinite per la modalità Eco di risparmio energetico, AMD FreeSync per il gaming. Le opzioni di connessione includono HDMI 1.4b e DisplayPort 1.2a. La luminosità arriva a 300 nit, il rapporto di contrasto è pari a 1000:1. Inoltre, è compatibile con i supporti VESA da 75 mm per il montaggio a parete o su un braccio. Tutti gli altri dettagli relativi a specifiche tecniche e funzionalità sono consultabili nella scheda del prodotto.

Puoi acquistare il monitor MSI PRO MP243X al prezzo finale di soli 99 euro (invece di 129 euro come da listino), il suo minimo storico, grazie allo sconto del 23% applicato in automatico. Come già scritto, si tratta di un’offerta a tempo, valida solo per poco: il consiglio per gli interessati è di non lasciarsi sfuggire l’occasione, mettendolo nel carrello in questo momento.

È venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani per chi lo compra ora. Chiudiamo segnalando il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova: 4,6/5 stelle.