Disponibile la nuova app MioDottore per i pazienti

Da pochi giorni l’applicazione MioDottore che consente di prenotare online visite mediche si è rinnovata, migliorando alcuni aspetti anche sulla base dei feedback ricevuti dagli utenti e includendo alcune delle funzionalità disponibili nell’interfaccia Web della piattaforma.

MioDottore rinnova l’applicazione per i pazienti

I pazienti sono ora in grado, una volta effettuata la registrazione, di cercare uno specialista selezionando la categoria di riferimento, la prestazione da erogare, la patologia o semplicemente inserendone nome e cognome. Disponibile come opzione un filtro che basa i risultati sulla posizione geografica in cui ci si trova. Tra le altre feature il profilo completo dei medici e la possibilità di scrivere una recensione condividendola con gli altri. Questo il commento di Luca Puccioni, CEO di MioDottore.

In una quotidianità sempre più frenetica, diventa importante poter disporre di strumenti semplici e veloci che supportino i pazienti nella gestione della propria salute e di quella dei propri familiari. Come confermano anche i nostri dati, per gli italiani il contatto diretto con uno specialista è fondamentale, soprattutto quando si tratta di salute. La nostra nuova app va in questa direzione. Vogliamo infatti offrire ai nostri utenti un modo rapido, diretto e affidabile per far fronte a qualsiasi esigenza, dal consulto, alla prevenzione e all’organizzazione delle proprie visite, avvicinando medici e pazienti e abbattendo qualsiasi barriera fisica e geografica.

Non mancano poi la funzione cronologia per consultare lo storico delle visite e quelle in programma e la possibilità di avviare una conversazione in tempo reale con lo specialista selezionato attraverso chat oppure prenotare una consulenza online direttamente da casa. È possibile scaricare gratuitamente l’app nella sua versione Android su Play Store e in quella iOS su App Store. Se già installata non bisogna far altro che aggiornarla.