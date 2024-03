MIRACOLO Mini PC 16GB RAM e 512GB SSD a soli 189€

Corri su Amazon e approfitta del Mini PC NiPoGi a un prezzo formidabile. Grazie a questa super offerta risparmi il 34% sul prezzo di listino. Acquistalo adesso a soli 189,59 euro, invece di 289 euro. Con 16GB di RAM e 512GB di SSD in dotazione è un mostro di potenza e velocità.

Non perderti questa occasione che trovi in esclusiva su Amazon, ma che potrebbe terminare da un momento all’altro. Con disponibilità immediata arriva direttamente a casa tua in 1 massimo 2 giorni grazie alla tua iscrizione a Prime che ti regala anche la consegna gratuita.

Mini PC NiPoGi: potenza e velocità senza occupare spazio

Perché scegliere il Mini PC NiPoGi? La risposta è facile. Perché grazie a questa soluzione hai un dispositivo che occupa pochissimo o zero spazio, se montato dietro al monitor, senza rinunciare a potenza e velocità. Il processore Intel Alder Lake N95 sa affrontare qualsiasi situazione, anche la più impegnativa con app, software e giochi, senza accusare fatica nemmeno in multitasking. Nemmeno la connettività è penalizzata con WiFi 5, Bluetooth 4.2 e il supporto Dual HDMI Display compatibile con la tecnologia 4K. Cosa stai aspettando?

Concludi subito l’ordine a soli 189,59 euro, invece di 289 euro. Questa offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se ancora non lo hai fatto, iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.