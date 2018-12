MISE, ecco il team di esperti per IA e blockchain

Il MISE ha comunicato di aver pronta la lista degli esperti che faranno parte del team deputato ad elaborare “la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale e la strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain“.

Le selezioni, spiega il Ministero dello Sviluppo Economico nella propria comunicazione ufficiale, “sono state effettuate in base ai criteri di competenza ed esperienza comprovate e strettamente pertinenti, anche a livello europeo e/o internazionale, nell’ambito dei relativi settori di intelligenza artificiale e tecnologie basate su registri distribuiti e blockchain e nelle loro applicazioni, comprese le competenze di chiara rilevanza in ambito tecnologico, imprenditoriale, giuridico e scientifico; nonché la comprovata capacità di rendere note efficacemente le esigenze e le istanze degli stakeholder o dell’organismo di riferimento“. Insomma: un team eterogeneo, con differenti competenze da spendersi nei vari ambiti nei quali il team dovrà applicarsi.

Duplice la direzione: Intelligenza Artificiale e Blockchain sono le due macroaree identificate dal ministero come cruciali per l’innovazione del futuro, e su queste aree il ministero intende aumentare investimenti e studi al fine di generare nuovo valore sulla base delle indicazioni del ministro Di Maio.

La prima riunione della task force è prevista per il mese di gennaio: una volta elaborate, le “Strategie Nazionali Intelligenza Artificiale e Blockchain” saranno sottoposte a consultazione pubblica affinché tutti i cittadini possano esprimersi nel merito dei lavori portati avanti nel frattempo.

Le numerose e qualificate manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito della selezione dei Gruppi di esperti dimostrano il patrimonio di conoscenze ed esperienze che abbiamo in Italia sulle tecnologie emergenti. Ringrazio tutti coloro i quali hanno manifestato la propria disponibilità e sono certo che insieme agli esperti selezionati sapremo costruire delle Strategie cruciali per lo sviluppo del nostro Paese all’insegna dell’innovazione. Luigi Di Maio

L’obiettivo è pertanto dichiaratamente quello di stilare le linee guida che porteranno ai futuri investimenti ed alle future politiche legislative su due temi tanti delicati ed al centro dell’attenzione. Da una parte v’è l’IA, ambito sul quale il mondo intero sta investendo e sul quale già l’Unione Europea sta tirando le fila per investimenti comunitari di alto livello; dall’altra v’è la blockchain, prospettiva sulla quale ancora non si ha la certezza di quali e quanti possano essere i reali campi di applicazione con ragionevole certezza di un ritorno adeguato in termini di performance e innovazione. Il ministro ha voluto però soprattutto lasciare il segno: decine di esperti (professori, avvocati, docenti, ricercatori, imprenditori) a disposizione per direzionare gli sforzi futuri del ministero.

Intelligenza Artificiale – Membri del Gruppo di esperti

Tutti gli estratti dei vari curriculum sono disponibili sull’apposita pagina sul sito del MISE.

Blockchain – Membri del Gruppo di esperti

Anche in questo caso tutti gli estratti dei vari curriculum sono disponibili sull’apposita pagina sul sito del MISE.