Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo online la nuova edizione del proprio magazine PLUS!, quella relativa all’ultimo trimestre dell’anno. Al suo interno focus su iniziative di digitalizzazione, sviluppo delle tecnologie e diritto a innovare: dal progetto del museo MArTA di Taranto alle nuove regole per il settore postale, fino alle idee per il miglioramento della competitività, dell’efficienza e dell’efficacia di servizi rivolti a cittadini e imprese.

Si parla anche del “piano nazionale di ripresa e resilienza” con 500 milioni di euro destinati a supportare l’accesso al credito delle PMI italiane, di come sta cambiando la Pubblica Amministrazione, di SPID e di economia circolare, il tutto ovviamente attraverso l’ottica del momento caratterizzato dalla crisi sanitaria.

Dalle nuove regole previste per il settore postale fino alla sperimentazione di idee e iniziative volte al miglioramento della competitività, dell’efficienza e dell’efficacia di servizi rivolti a cittadini e imprese, l’essenza del digitale trova sempre più forza nella contemporaneità del mondo fotografato durante l’emergenza COVID-19.

È possibile scaricare PLUS! per poi consultarlo anche offline nelle sue versioni PDF con grafica (12 MB) o solo testuale (1 MB). In alternativa è online l’edizione sfogliabile tramite browser. Il prossimo appuntamento nel 2021. Buona lettura.