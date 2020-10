Il sito di Infratel (che presto accoglierà nuovi dettagli sul Bonus 500 euro) ha visto oggi la pubblicazione del bando per la gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico relativa alla fornitura di connettività a banda ultralarga nelle scuole italiane. Sono messi a disposizione complessivamente 273,92 milioni di euro.

Il bando per la portare la banda ultralarga nelle scuole

Nella tabella di seguito i sette lotti che compongono il bando destinati rispettivamente a Liguria e Piemonte, Lombardia, Lazio e Sardegna, Campania e Basilicata, Calabria e Sicilia, Toscana e Veneto, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Le restanti regioni, come stabilito dal COBUL (Comitato Banda Ultralarga), provvederanno alla realizzazione del Piano attraverso le proprie società in-house sulla base di un rapporto convenzionale con il MiSE. Ulteriori dettagli sono consultabili sul sito di Infratel Italia.

Ogni concorrente alla gara può aggiudicarsi un massimo di due lotti, paletto fissato a tutela della concorrenza e con la volontà di velocizzare la fase di realizzazione. Previste inoltre penali particolarmente severe per ciascun giorno di ritardo, per la mancata attivazione della connessione di una scuola e in caso di inosservanza di altre prescrizioni contrattuali così da disincentivare condotte inadempienti. Queste le parole di Eleonora Fratesi, Presidente di Infratel Italia.