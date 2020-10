Proprio nei giorni in cui molti si stanno riversando sul sito ufficiale di Infratel (infratelitalia.it) a caccia di informazioni sul cosiddetto Bonus 500 euro, il portale risulta irraggiungibile. O meglio, all’ingresso viene mostrato un avviso che mette in allarme il navigatore: “La connessione non è privata” oppure “La tua connessione non è privata”, a seconda del browser utilizzato. Cosa sta accadendo?

Infratel, la connessione non è privata: certificato scaduto

Qui sotto uno screenshot di quanto visualizzato da chi si affida a Google Chrome.

Questa invece l’allerta che ci si trova di fronte provando ad accedere con Microsoft Edge.

Il motivo è presto spiegato: certificato scaduto nella giornata di ieri, 11 ottobre 2020.

infratelitalia.it, insieme a bandaultralarga.italia.it, è la fonte ufficiale da cui reperire informazioni e aggiornamenti sul contributo da 500 euro previsto dal Piano Voucher di cui a breve le famiglie italiane potranno beneficiare per sottoscrivere un nuovo contratto di connettività chiedendo contestualmente l’ottenimento di un computer o un tablet. Per ulteriori dettagli rimandiamo agli articoli sul tema pubblicati di recente:

Aggiornamento (12/10/2020, 11.40): certificato rinnovato, situazione tornata alla normalità.